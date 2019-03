Genova, via alle riprese di ‘Petra’: la protagonista è Paola Cortellesi

Sono appena iniziate le riprese del nuovo progetto cinematografico ‘Petra’, la storia dell’ispettrice Petra Delicato, che da impiegata dell’archivio si ritrova sul campo a risolvere casi di omicidio. La serie TV , prodotta da Sky con Cattleya e Bartlebyfilm è scritta da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, ed è una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino. Dopo Genova, la produzione si sposterà a Roma e la serie sarà in esclusiva prossimamente su Sky.

La trama

Dalla scrivania al lavoro in prima linea: un’ispettrice della mobile di Genova, con due matrimoni falliti alle spalle si trova a risolvere dei casi di omicidio e di violenza. A dare il volto alla protagonista, Petra Delicato, è Paola Cortellesi guidata dalla regia di Maria Sole Tognazzi. Accanto alla protagonista c’è anche il personaggio del viceispettore Antonio Monte (interpretato nella serie da Andrea Pennacchi), poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni. La storia è ispirata alla detective creata dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett.

“Petra è una donna abile eppure imperfetta, che ha il coraggio di liberarsi dai cliché femminili, fra tutti il bisogno di piacere agli altri. Cerca una via d’uscita e non ha paura di pagarne il prezzo”, ha dichiarato la Cortellesi in un comunicato.