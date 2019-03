Non c’è pace in casa Roma. Dopo il derby perso e l’amara eliminazione dalla Champions League, i giallorossi sono stati oggetto delle aspre critiche dei propri tifosi, presenti all’aeroporto di Oporto per fare ritorno in Italia dopo la gara di ieri. Il più bersagliato di tutti è stato il direttore sportivo Monchi, al quale i tifosi non hanno perdonato le tante cessioni: “Hai smontato una squadra” il messaggio recapitato al dirigente spagnolo.

In silenzio Eusebio Di Francesco, il cui futuro sulla panchina giallorossa resta in bilico. Durissime, invece, le parole del presidente Pallotta contro il VAR: “Lo scorso anno avevamo richiesto la tecnologia dopo un torto clamoroso, ieri ne abbiamo subito un altro in occasione del rigore su Schick. Questa situazione è una m…”.