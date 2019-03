Addio all’attore siciliano Pino Caruso, volto di una comicità mai volgare

L’attore siciliano Pino Caruso è morto ieri pomeriggio, all’età di 84 anni, nella sua casa vicino Roma. L’attore stava male già da un po’ di tempo “ma se ne è andato sereno”, ha detto la moglie. I funerali si svolgeranno domani.

Pino Caruso nella sua carriera è stato un promotore della comicità palermitana, sia in televisione che al cinema. A fianco di colossi come Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Lando Buzzanca, la comicità di Pino Caruso è sempre stata genuina e mai volgare.

Il suo approdo in televisione avviene negli anni Sessanta, quando entra a far parte del Bagaglino di Roma, per diventare, nel decennio successivo, un volto della Rai con “Due di noi” nel 1979 a fianco di Ornella Vanoni, “Palcoscenico” nel 1981 con Milva per la regia di Antonello Falqui e infine “Che si beve stasera?” nel 1982.

Sempre legato alle sue origini e alla città di Palermo, in cui è nato il 12 ottobre 1934. Pino Caruso è stato, nel 1995, direttore del Festino di Santa Rosalia, festa dedicata alla Santa patrona della città, dando una svolta epocale alle celebrazioni. Tra il ’95 e il ’97 aveva rilanciato le attività culturali della città guidando i cartelloni estivi di “Palermo di scena”.

Negli ultimi anni si era dedicato alla scrittura, pubblicando aforismi, alcuni dei quali confluiti nella raccolta “Il venditore di racconti”.