Si apre con una sconfitta per i colori azzurri il Masters 1000 di Indian Wells. Al primo turno del torneo nel deserto californiano, Matteo Berrettini è stato eliminato al terzo set da Sam Querrey, in una partita che lascerà parecchi rimpianti al ventiduenne romano, salito avanti di un break nel primo parziale prima di farsi rimontare dallo statunitense.

Ancora una sconfitta, dunque, per l’allievo di Santopadre, che dopo il momentaneo ingresso in Top 50 grazie alle semifinali a Sofia non è riuscito a confermarsi nei tornei successivi. Oggi, invece, sarà il turno di Andreas Seppi, impegnato contro Gojowczyk.

Nel torneo femminile, vittoria importante per Venus Williams, che nonostante uno stato di salute non ottimale riesce ad avere la meglio sulla Petkovic. Stanotte in campo l’altra sorella, Serena, per il match più atteso del secondo turno contro un’altra ex numero 1 WTA e campionessa slam come Vika Azarenka.