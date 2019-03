‘Meraviglie’, Alberto Angela alla scoperta del patrimonio Unesco

Un viaggio che va “oltre i confini del visibile, sotto terra e sott’acqua”: è ‘Meraviglie’ il programma di Alberto Angela alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia.

Una passeggiata nella storia

I viaggi attraverso 12 siti patrimonio Unesco o in attesa del riconoscimento saranno trasmessi in quattro nuove puntate in onda dal 12 marzo su Rai1 in prime time.

Dalle rovine dell’antica città romana di Baia dove “sotto pochi metri d’acqua sono conservati i resti di un incredibile ninfeo”, fino alle grotte di Frasassi “dove in un ambiente vasto come il Duomo di Milano si trovano stalattiti formatesi in 12mila anni” passando per i vicoli del Val di Noto “dove, immersa nel silenzio, parla la pietra scolpita del barocco”.

Alberto Angela è convinto che il suo impegno sia “far passare un messaggio potente ai giovani: la storia insegna che la nostra genialità e creatività ha generato capolavori, da lì dobbiamo prendere spunto per affrontare i problemi di oggi. Non abbiamo il petrolio, ma abbiamo le idee”. ‘Meraviglie’ “è stato già venduto in 41 Paesi, dal Sud America alla Corea.