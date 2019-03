Sono giorni di rivoluzione in casa Roma. Dopo la testa di Eusebio Di Francesco, esonerato in seguito all’eliminazione dalla Champions League negli ottavi di finale con il Porto, è caduta anche quella del direttore sportivo Monchi, che aveva legato le proprie sorti a quelle del tecnico abruzzese e ha rescisso il contratto che lo legava al club capitolino per le prossime due stagioni.

Il dirigente andaluso, già nella giornata di ieri, era rimasto in disparte, scavalcato dal volere del presidente Pallotta di cambiare guida tecnica ed estraneo alla scelta di Ranieri come traghettatore fino a giugno. Nel suo destino, con ogni probabilità, l’Arsenal, dove ritroverebbe Unai Emery, con lui artefice di grandi successi al Siviglia.

Questo il comunicato apparso sul sito del club:

L’AS Roma e il direttore sportivo Monchi confermano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il proprio rapporto lavorativo.

Al dirigente vanno i ringraziamenti del Club per l’impegno profuso.

“Voglio ringraziare Monchi per la dedizione che ha dimostrato in questi due anni: gli auguriamo le migliori fortune per la sua carriera”, ha dichiarato Guido Fienga, CEO dell’AS Roma.

Dopo 17 anni da Direttore Sportivo del Siviglia, Monchi ha fatto il suo arrivo nella Capitale nell’aprile del 2017.

“Voglio ringraziare il presidente Pallotta, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi per il futuro”, ha dichiarato Monchi.

La direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara.