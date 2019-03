Si schianta un aereo dell’Ethiopian Airlines: diversi morti

Un aereo dell’Ethiopian Airlines si è schiantato provocando la morte di diverse persone mentre era diretto a Nairobi, in Kenya. Lo ha comunicato il premier dell’Etiopia.

Il volo era partito dalla capitale Addis Abeba e a bordo c’erano 157 persone: 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. Lo ha reso noto la stessa compagnia aerea di bandiera etiope, che non ha però precisato la dinamica e il numero delle vittime. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi.

L’ufficio del primo ministro Abiy Ahmed “esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari sul volo di linea ET 302 per Nairobi”.

Lo schianto è avvenuto alle 8.44 locali, 6 minuti dopo il decollo da Addis Abeba vicino alla località di Bishoftud, ad una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope.

“Al momento le operazioni di ricerca e di soccorso sono nel vivo e non abbiamo informazioni confermate di superstiti o di possibili cause dell’incidente”. Lo si legge in un comunicato diffuso dall’Ethiopian Airlines che sta seguendo le fasi drammatiche seguite allo schianto. Lo riporta la Cnn. “Membri dello staff dell’Ethiopian Airlines – si legge ancora nel comunicato – saranno inviati sul luogo dell’incidente e faranno il possibile per aiutare gli addetti all’emergenza”.

Secondo quanto riportato da BBC e Al Jazeera, a bordo dell’aereo c’erano 157 persone. La compagnia aerea informa che a breve sarà disponibile una linea telefonica dedicata per parenti e amici che necessitino informazioni sui passeggeri a bordo dell’aereo.