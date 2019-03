Il fascino di Florentino Perez non ha eguali nel mondo del calcio. Dopo la cocente eliminazione in Champions League con l’Ajax, il presidentissimo del Real Madrid aveva un piano in mente: il tempo di Santiago Solari sulla panchina dei blancos era giunto al termine, bisognava dare spazio a un nuovo nome in grado di ricompattare lo spogliatoio. E chi meglio dell’uomo che aveva guidato quello stesso spogliatoio alla vittoria di 3 Champions League consecutive, Zinedine Zidane?

Zizou, almeno inizialmente, sembrava tentennare di fronte alla proposta del Real, da cui si era separato appena nove mesi fa, a giugno 2018, dopo la finale di Kiev vinta col Liverpool. Perez, però, ha saputo toccare le corde giuste, e qualche minuto fa è stato annunciato il ritorno di Zidane, con contratto fino al 2022.