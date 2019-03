Una notte da gangster per Gregoire Defrel. L’attaccante della Sampdoria è stato infatti protagonista di una fuga dalla polizia al volante della sua Mercedes C63 S Amg, fuga che si è conclusa con lo schianto contro un muro in Corso Europa. All’arrivo delle forze dell’ordine, al centravanti francese è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.

Multa in arrivo, riscatto in bilico

Illesi tanto la fidanzata del calciatore quanto Defrel stesso, per il quale adesso è lecito aspettarsi iniziative disciplinari da parte della Sampdoria, che con ogni probabilità multerà il proprio attaccante. Si complicano anche le possibilità di riscatto dalla Roma, dopo una stagione partita bene, ma nel corso della quale il francese è riuscito a esprimersi solo a sprazzi.