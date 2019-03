Gioia Tauro, donna ridotta in schiavitù per 20 anni: 2 arresti

Una vita di orrori per una donna di 40 anni, che per oltre un ventennio è stata ridotta in schiavitù da due aguzzini. Gli agenti del commissariato di Polizia di Gioia Tauro hanno arrestato due persone, di 70 e 55 anni, per aver tormentato e violentato la donna fisicamente, sessualmente e moralmente.

R.R. di 70 anni, di Cittanova, e F.R.D., di 55, di Polistena, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa per il settantenne di riduzione in schiavitù e per l’altro di atti persecutori. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip di Reggio su richiesta della Procura.