Mangiare sano e coltivare la terra: l’Italia degli agricoltori per passione

Mangiare genuino e stare all’aria aperta sono le nuove attrazioni green.

Secondo un sondaggio che ha coinvolto più di 3mila intervistati in tutta Italia, realizzato dal mensile ‘Vita in Campagna’, mangiare e coltivare la terra sono le nuove attività preferite dagli agricoltori per passione italiani.

Le statistiche

Se è vero che la passione verde è alimentata in alcuni casi anche da tradizioni di famiglia (16,9%) o dal desiderio di relax (11,5%), le motivazioni più diffuse sono consumare prodotti più sani (35,4%) e vivere outdoor (29,1%). Coltivati dal 74% degli intervistati, gli ortaggi sono le vere star degli orti amatoriali, seguiti da piante da frutto (38,1%), olivi (29,8%) e viti (25,7%), ma guadagnano terreno anche le erbe aromatiche (32%). Stando alle rilevazioni, 6 hobby farmer su 10 trasformano i loro prodotti, per lo più in conserve (75,8%) e olio (36,8%), ma anche in vino (20,9%) e miele (12%). Le lavorazioni rimangono sulla tavola della famiglia nel 90% dei casi, ma vengono utilizzate anche per fare regali. Inoltre, più di 1/3 alleva animali, che in 8 casi su 10 sono galline, polli, oche o anatre.

Tuttavia, il giardino resta il vero protagonista del tempo libero. Qui si concentra il 53,2% degli appassionati intervistati, che nel 47% dei casi dispongono anche di terreni di media o grande estensione. Ma con 4 hobby farmer su 10 residenti in città, c’è anche la tendenza a “far rifiorire” gli spazi domestici (12,8%) siano essi balconi, mini-serre o più semplicemente davanzali, con fiori e piante ornamentali, passione del 36,4%.