Sono andati in scena nella sede UEFA di Nyon i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Buone notizie per la Juventus, che pesca l’Ajax e anche in ottica semifinale evita il Barcellona, finito nella parte bassa del tabellone. L’eventuale avversaria dei bianconeri in semifinale uscirà dalla sfida tra Tottenham e Manchester City.

Le sfide dei quarti di finale

Tottenham-Manchester City

Ajax-Juventus

Barcellona-Manchester United

Liveepool-Porto