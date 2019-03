Once Upon A Time In Hollywood: il poster ufficiale con Leo e Brad

Il poster ufficiale di “ Once Upon A Time In Hollywood ” di Quentin Tarantino sbarca su twitter. A pubblicarlo è stato Leonardo Di Caprio.

Il film, il nono di Tarantino verrà distribuito a partire da luglio di quest’anno, ma in Italia bisognerà aspettare il 29 agosto. Ambientato nell’estate del 1969, Once Upon a Time in Hollywood è incentrato sulla storia di due personaggi: da un lato una ex star di serie tv western che vuole sfondare sul grande schermo, Rick Dalton, e dall’altro la sua controfigura che ha lo stesso obiettivo, Cliff Booth. Sullo sfondo le vicende del massacro della moglie di Roman Polanski, Sharon Tate ad opera della setta di Charles Manson.

Il cast

Per la sua nona pellicola, il regista ha deciso di coinvolgere un cast di portata mondiale, come forse non era mai successo prima. Partendo dai protagonisti, Rick Dalton e Cliff Booth saranno interpretati rispettivamente da Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, un attore e la sua controfigura. Troveremo poi Al Pacino, nel ruolo di Marvin Shwarz, ovvero l’agente di Rick, Emile Hirsch come l’hair stylist delle star Jay Sebrin e Damian Lewis nei panni di Steve McQueen. Il ruolo di Charles Manson sarà interpretato dall’attore australiano Damon Herriman. Nel cast anche Luke Perry alla sua ultima interpretazione: l’attore di Beverly Hills 90210 e Riverdale, è infatti venuto a mancare il 4 marzo 2019. L’indimenticata attrice e moglie di Roman Polanski, sarà interpretata dalla bellissima Margot Robbie che nel 2013 recitò proprio con Di Caprio in “The Wolf of Wall Street”.