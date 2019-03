Ricky Martin sarà direttore artistico durante la 18esima edizione di Amici, in onda in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 30 marzo. L’intenzione è quella di trasferirsi in Italia per tutta la durata del programma, probabilmente seguito dal marito e dai 3 figli.

L’annuncio è stato fatto dalla stessa Maria De Filippi durante l’ultima puntata del talent. I ragazzi sono rimasti a bocca aperta. “Voglio stare vicino ai ragazzi, voglio dare loro qualcosa di utile, degli strumenti che si porteranno sempre dietro”, le parole di Ricky Martin nella clip di presentazione. “Siete molto, molto fortunati quest’anno”, ha commentato Maria agli studenti della scuola.