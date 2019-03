Spari su un tram di Utrecht, diversi feriti e almeno un morto: aggressore in fuga

Paura stamattina nel centro di Utrecht, in Olanda. Diversi colpi si arma da fuoco sono stati esplosi su un tram con numerosi passeggeri a bordo. Al momento si parla di diversi feriti e almeno un morto. L’aggressore si è poi dato alla fuga. Sul posto è arrivata l’unità anti-terrirismo.

Spari su un tram di Utrecht, diversi feriti: aggressore in fuga

Secondo quanto riporta il De Telegraaf un uomo avrebbe aperto il fuoco a bordo del mezzo pubblico in piazza 24 ottobre e la polizia olandese non esclude che la sparatoria possa avere un movente “terroristico”. Il primo ministro Rutte ha parlato di una situazione “preoccupante” e ha riunito l‘unità di crisi.

Ci sarebbe almeno una vittima nella sparatoria avvenuta stamane a Utrecht. Lo indicano i media locali che hanno pubblicato una foto in cui si vede a terra sui binari tra le due carrozze del tram, circondato da poliziotti, un corpo coperto da un lenzuolo bianco.

I media locali parlano di diversi feriti senza dare per ora altre spiegazioni sulla dinamica. La polizia ha interrotto uno sciopero in corso per isolare completamente l’area.

Foto da Twitter.