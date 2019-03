Toninelli elogia le auto elettriche ma compra diesel: il web si scatena

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli elogia l’auto elettrica ma in un’intervista al Tg2 Motori ammette di aver comprato una Jeep Compass Diesel. L’auto è uno dei modelli per i quali il governo ha introdotto da poco l’ecotassa per tenere sotto controllo l’inquinamento dell’aria.

Il Pd va all’attacco: “Toninelli non si batte: dice di volere incentivare le automobili elettriche e dichiara di avere appena acquistato una macchina diesel. È sempre il numero uno assoluto #genio”: scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani, rinviando al video dell’intervista di Tg2 Motori.

#Toninelli non si batte: dice di volere incentivare le automobili elettriche e dichiara di avere appena acquistato una macchina diesel. È sempre il numero uno assoluto #genio pic.twitter.com/Cb2pLjwCGO — Alessia Morani (@AlessiaMorani) March 18, 2019

Ribatte il ministro: “Siamo oltre la follia. Stanno discutendo perfino sul fatto che io abbia comprato una macchina”. Così il ministro Danilo Toninelli sul caso diventato trend topic su Twitter. “Ebbene sì, a ottobre ho commesso il ‘crimine’ di acquistare un’auto usata” diesel. Ma “la mia auto ‘nuova’ non sarebbe stata comunque soggetta al ‘malus’ in quanto ha emissioni ben al di sotto della soglia limite”. Toninelli spiega di non aver scelto un’auto elettrica perché sui lunghi viaggi ci sono ancora poche colonnine.