Paura per Cristiano Ronaldo in vista dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Ajax. Il fuoriclasse portoghese è infatti finito nel mirino dell’UEFA per il gesto rivolto allo spicchio di tifosi dell’Atletico Madrid al termine della gara di ritorno degli ottavi, e rischia di incorrere in una squalifica dopo l’apertura di un’inchiesta ufficiale.

La discriminante, rispetto al gesto di Simeone, punito solo con una multa dopo la partita d’andata di Madrid, sarebbe da riscontrare nel fatto che quello di Ronaldo era rivolto proprio ai tifosi avversari, mentre il tecnico argentino era orientato verso la propria panchina e la tribuna, come a voler simboleggiare gli attributi della squadra da lui allenata.