La “Mare Jonio” a Lampedusa con 49 migranti, Salvini: “Porti chiusi”

La nave “Mare Jonio” è giunta nei pressi del porto di Lampedusa in attesa del via libera per lo sbarco dei 49 migranti che si trovano a bordo. Battente bandiera italiana, la nave del progetto Mediterranea ha però subito ricevuto lo stop del Viminale che ribadisce: “I porti erano e restano chiusi”.

“Se la nave arriva e vuole entrare, il porto è aperto e possono entrare. Non ci sono forze dell’ordine davanti al porto che bloccano chi vuole entrare”, ha detto ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, il sindaco di Lampedusa Totò Martello. “Anche perché – ha aggiunto Martello – tutti gli sbarchi che ci sono stati nel 2019 sono entrati direttamente nel porto, sono scesi, e poi sono stati raccolti per essere portati nel centro d’accoglienza”.

Migranti, scoppia il caso “Mare Jonio”

“La nave non entra in porto, sarebbe un precedente pericoloso, rischieremmo di tornare ad alimentare quel business che rendeva piu’ del traffico di droga e armi. Non sarò mai complice”, ribadisce però il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in collegamento telefonico con Sky Tg24. “Saranno nutriti, vestiti, avranno tutti i generi di conforto ma in Italia non mettono piede – ha ribadito Salvini -. Non si è trattato di una operazione di salvataggio, ma c’è un’organizzazione che gestisce, aiuta e supporta il traffico di esseri umani. O ci sarà l’intervento dell’autorità giudiziaria che deciderà diversamente, oppure il ministero dell’Interno, da me dipendente, che deve indicare il porto, non ne indica nessuno. Gli italiani per fessi non ci passano. Questa non è una operazione di salvataggio”.

“Questa è la nave dei centri sociali – ha continuato Matteo Salvini parlando a Sky Tg24 -, perché a nome di questa nave sta parlando il signor Luca Casarini, invito ad andare a cercare la scheda dei precedenti penali del signore che era noto per essere uno dei leader dei centri sociali del nord-est. Ci sono altri esponenti di sinistra e ultrasinistra a bordo della nave e, a mio avviso, stanno sostanzialmente commettendo il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

“Hanno raccolto questi immigrati in acque libiche, in cui stava intervenendo una motovedetta libica – ha aggiunto Salvini -. Non hanno ubbidito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l’Italia per motivi evidentemente ed esclusivamente politici. Non hanno osservato le indicazioni delle autorità e se ne sono fregati dell’alt della Guardia di Finanza. Ora, se una Stato esiste, se delle convenzioni internazionali, delle leggi e dei confini esisto, non è la prima nata capitanata da dei tizi dei centri sociali che può decidere cosa si fa e dove si va”.

Sul caso della nave Mare Jonio, bloccata nei pressi di Lampedusa con a bordo 49 migranti, è intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio. “Il Governo è già al lavoro in queste ore – ha detto ai microfoni di “Radio Anch’io”, su Radio1 -. Stiamo verificando le condizioni di vita delle persone a bordo, perché i salvataggi e le vite umane sono la nostra priorità. Questa ong da quello che sembra, ancora una volta, non ha rispettato le regole, ha disobbedito alle direttive della guardia costiera libica. La novità è che batte bandiera italiana e questo può essere un modo per far rispettare meglio le regole. Vogliamo verificare come fare rispettare le regole a questa Ong che batte bandiera italiana. Non sarà un nuovo caso Diciotti, in queste ore dobbiamo risolverlo e abbiamo il potere come Stato italiano di agire sulla bandiera di questa nave”.

L’imbarcazione è adesso circondata da tre motovedette. Il comandante della Mare Jonio avrebbe però trasgredito l’ordine impartito dalla guardia di finanza di non entrare in porto. La guardia costiera successivamente avrebbe autorizzato un punto di fonda a circa un miglio e mezzo dalla costa.