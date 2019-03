Milano, l’azienda cresce del 300% e il capo porta i dipendenti a Ibiza

L’azienda va bene grazie ai dipendenti e il capo regala loro una vacanza premio a Ibiza.

Si tratta della ‘Entire Digital Publishing’, giovane azienda italiana fondata nel 2017 che, nel primo anno di attività, ha realizzato una crescita del 300%. “Ho già comprato i biglietti: porterò i miei 15 dipendenti in vacanza aziendale per 3 giorni a Ibiza, a luglio” racconta ad adnkronos Massimiliano Squillace , imprenditore 40enne alla guida della società milanese.

La ‘Entire Digital Publishing’ si occupa di trovare applicazioni per l’intelligenza artificiale all’editoria digitale, una startup che ha sviluppato un algoritmo per permettere agli utenti di ricevere notizie in linea con interessi e preferenze, personalizzando la diffusione dei contenuti e sfruttando anche le potenzialità dei social network e dei motori di ricerca.

Il team è composto da giovani professionisti dai 25 ai 35 anni. “Nel business – ha poi proseguito Squillace – le grandi imprese non sono mai costruite da una persona sola, ma sono il frutto del lavoro di una squadra di persone eccezionali”.