Gaspare Marino è il nuovo Direttore della struttura complessa di Pneumologia dell’Ospedale S.Antonio Abate, di Trapani. La Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha attribuito invece a Bruno Papia l’incarico di Pediatra di Libera Scelta, a Pantelleria.

Trapani, Gaspare Marino direttore di Pneumologia al S. Antonio Abate

Marino, 63 anni, di Mazara del Vallo, viene dalla direzione della struttura complessa dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, e già dal 2014 dirige l’Unità Operativa del presidio ospedaliero trapanese, che nel l’ambito della cura delle malattie dell’apparato respiratorio si pone come riferimento di metodiche all’avanguardia. Tra queste, la diagnostica oncologica polmonare, la ventilazione polmonare non invasiva per le insufficienze respiratorie, che permette di evitare ai pazienti il ricovero in rianimazione.

L’U.O. con 18 posti letto e più di mille ricoveri l’anno, è stata riconosciuta, con decreto dell’Assessore regionale alla Sanità, Centro di riferimento per il trattamento dell’Asma grave, con l’utilizzo di farmaci biologici di ultima generazione che hanno radicalmente cambiato la qualità della vita di questa tipologia di pazienti.

Asp di Trapani: affidato incarico di Pediatra di Libera Scelta a Pantelleria

Bruno Papia è il nuovo Pediatra di Pantelleria. La Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha attribuito al professionista l’incarico di Pediatra di Libera Scelta, che prenderà servizio nel comune di Pantelleria il prossimo 1 Aprile 2019.

“Esprimo il mio personale ringraziamento ai medici pediatri che si sono alternati sull’isola rendendo possibile il servizio di cure ai bambini del luogo, e riducendo al massimo i disagi per la popolazione. Hanno dimostrato grande professionalità e spirito di servizio”. Lo ha detto il Direttore del Distretto Sanitario di Trapani, Cono Osvaldo Ernandez.

“L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha sempre tenuto alta l’attenzione sul territorio di Pantelleria, al fine di offrire le migliori condizioni ed un alto livello delle prestazioni professionali a favore della popolazione residente sull’isola”, ha sottolineato il Commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani.