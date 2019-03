Brasile, corruzione: arrestato l’ex Presidente Temer

L’ex presidente del Brasile Michel Temer è stato arrestato dalla polizia federale a San Paolo, in seguito ad accuse di corruzione. Temer sarà trasferito a Rio de Janeiro, dove dovrà presentarsi davanti alla magistratura. L’ex Capo di Stato è accusato di aver intascato una tangente di circa 300mila dollari dalla multinazionale Odebrecht.

L’inchiesta

Si tratta della grande inchiesta Lava-Jato sulla corruzione nella compagnia petrolifera statale Petrobras. Secondo O Globo sarebbero stati emessi mandati di arresto anche per due ex ministri legati al Movimento Democrático Brasileiro, il partito centrista di Temer che per anni aveva sostenuto un governo di coalizione con il Partito dei lavoratori (quello di Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula). Temer è stato presidente del Brasile dal 2016, quando prese il posto di Rousseff dopo il uso impeachment, fino al 2018.