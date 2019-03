Cristiano Ronaldo ci sarà. In vista dei quarti di finale di Champions League con l’Ajax, si temeva che il portoghese potesse saltare la gara d’andata. Il motivo? Il gestaccio rivolto dall’attaccante della Juventus ai tifosi dell’Atletico Madrid al termine degli ottavi di ritorno.

La UEFA aveva infatti aperto un’inchiesta sul portoghese, per il comportamento ritenuto offensivo, ma ha deciso di limitarsi a una multa di 20mila euro, evitando così il fantasma di una squalifica. Sospiro di sollievo per Max Allegri, dunque, che potrà contare sul suo asso anche nella trasferta di Amsterdam. Per un obiettivo Champions che diviene sempre più reale.