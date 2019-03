Disabilità, un robot aiuta i bambini a camminare: Lokomat arriva a Palermo

Un sistema robotico di ultima generazione progettato per consentire il recupero della funzionalità degli arti inferiori nei pazienti pediatrici con disabilità motoria. Presente soltanto in pochissimi centri di eccellenza, Lokomat arriva a Palermo il 20 marzo nell’ambulatorio Aias di via Paruta, 47.

L’iniziativa a Palermo

Con questa iniziativa – ha commentato il dottore Salvatore Nicitra presidente dell’Aias – abbiamo voluto assicurare a tutti i nostri pazienti pediatrici con problemi motori uno strumento innovativo che arricchisce e non sostituisce il percorso di riabilitazione tradizionale. Lokomat offre un apporto tecnologico di grande valore nella terapia della locomozione funzionale, programmabile in base alle esigenze del paziente e combinato con un sistema di feedback.

Come funziona Lokomat

Lokomat è un esoscheletro che, collegato al piccolo paziente da trattare, consente di camminare su un tapis roulant, fornendo contemporaneamente una serie di dati elaborati da un software circa i movimenti compiuti. La combinazione sincronica di tutti i componenti robotici consente di riprodurre uno schema motorio assimilabile alla normale deambulazione. Questo passo così impostato permette un afflusso di informazioni attraverso sensori e un biofeedback in grado di modulare l’attività nervosa centrale e, di conseguenza, favorire il recupero in pazienti affetti da numerose patologie quali esiti di traumi spinali e cranici, lesioni e sclerosi multipla.

I vantaggi dell’utilizzo

Tra i vantaggi offerti dal Lokomat sicuramente la possibilità di una riabilitazione altamente intensiva fin dalle prime fasi. Il sistema assicura un modello di andatura fisiologica e aumenta la partecipazione del bambino agli esercizi grazie ad un avatar che assicura un approccio ludico alla terapia, offrendo un’analisi oggettiva e una documentazione dei progressi del paziente. Il percorso di accesso alla riabilitazione robotica prevede la visita specialistica presso il presidio Asp di appartenenza. Il personale medico e sanitario destinato all’utilizzo dell’apparecchiatura robotica sarà certificato dopo un corso di formazione specifico.