La Basilicata al voto, urne aperte sino alle 23 per le elezioni regionali

Sono state aperte alle ore 7 le urne per le elezioni regionali in Basilicata. Sono in tutto 573.970 gli elettori chiamati oggi al voto in 681 sezioni, fino alle ore 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.

Per la presidenza della Regione è una corsa a 3 tra il generale Bardi per il centrodestra, il farmacista Trerotola per il centrosinistra e l’imprenditore Mattia per M5S. In tutto i candidati alla carica di consigliere regionale sono circa 280, di cui 113 donne.

I candidati e le liste

Carlo Trerotola, per il centrosinistra, è sostenuto da sette liste (Avanti Basilicata; Comunità democratiche; Basilicata Prima Riscatto; Progressisti Basilicata; Verdi – Realtà Italia; lista Trerotola- Centro democratico – Progetto popolare; Psi). Per Vito Bardi, candidato del centrodestra, le liste a supporto sono cinque (Basilicata positiva Bardi Presidente; Lega Salvini Basilicata; Forza Italia; Fratelli d’Italia; Idea-Per un’altra Basilicata). Antonio Mattia è il candidato portavoce del Movimento 5 Stelle. Valerio Tramutoli si presenta con ”Basilicata possibile”