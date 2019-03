Global Teacher Prize, il vincitore è Tabichi: “Un milione di dollari per la scuola”

Peter Tabichi ha ricevuto il Global Teacher Prize 2019, premio internazionale da un milione di dollari destinato all’insegnante che si distingue nella professione.

Il docente di scienze e matematica alla scuola secondaria mista Keriko nel villaggio di Pwani, in una regione remota e semi desertica della Rift Valley in Kenya, ha ricevuto il riconoscimento della Varkey Foundation, con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai.

Il lavoro di Peter Tabichi

Il padre francescano di 36 anni ha saputo dare fiducia ai suoi alunni, ricucire le tensioni fra la miriade di etnie del villaggio attraverso un club della pace, sfamare i poveri dedicando loro l’80% del suo salario e insegnando metodi di coltivazione più adatti a sopportare la siccità, nel contempo riuscendo a portare i suoi ragazzi a vincere premi nazionali. Il suo lavoro ha portato a una crescita delle iscrizioni nella scuola e nelle università, alla riduzione dei casi di bullismo e all’aumento dell’istruzione femminile.

“Ogni giorno in Africa – ha detto Tabichi – si volta una nuova pagina e si inizia un nuovo capitolo. Oggi è un altro giorno. Questo premio non riconosce me, ma riconosce i giovani di questo grande continente. Io sono qui solo grazie a ciò che i miei studenti hanno raggiunto. Questo premio dà loro una possibilità. Racconta al mondo che tutto e’ possibile”. Il motto del miglior insegnante al mondo è il seguente: “Per essere un grande insegnante devi fare di più e parlare di meno”.

L’insegnante ha già in mente a cosa destinare il milione di dollari vinto: “Li dedicherò alla comunità e alla scuola. Rafforzerò il Talent Nurturing Club, il Science Club e le competizioni di progetti scientifici tra scuole” e ancora a “un vero laboratorio informatico e progetti di giardinaggio per realizzare colture resistenti alla siccità”.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia e’ stata condotta dall’attore, cantante e produttore Hugh Jackman, che ha intonato pezzi musicali dal film The Greatest Showman prima di annunciare il vincitore. In un messaggio video il Presidente keniano Uhuru Kenyatta, ha detto: “Peter Tabichi – a nome di tutti i kenioti – mi permetta di congratularmi con lei per aver vinto il premio globale dell’insegnante quest’anno. Lei è un esempio lampante di ciò che lo spirito umano può raggiungere – non solo per il Kenya – non solo per l’Africa – ma per il mondo”. “Peter – la tua storia è la storia dell’Africa, un continente giovane pieno di talento.