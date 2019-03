A rischio demolizione l’Hotel du Lac: l’edificio rovesciato ispirò Star Wars

L’edificio che ispirò George Lucas per le riprese di Star Wars rischia di essere demolito. Il regista rimase affascinato dalle bellezze naturali e architettoniche della Tunisia, tra cui l’Hotel du Lac della capitale, costruito all’inizio degli anni Settanta dall’architetto italiano Raffaele Contigiani. L’edificio “rovesciato” ispirò infatti Lucas nella creazione dei Sandcrawler, gli iconici veicoli usati dai Jawa.

Inaugurato nel 1973, l’hotel ha chiuso i battenti nel 2000 e da allora è rimasto vuoto. Nel 2011 l’ex presidente Zine El Abidine Ben Ali ha venduto la proprietà alla Lafico (un fondo d’investimento del governo libanese). Nel corso degli anni sono stati annunciati diversi piani di recupero, me nessuno è andato a buon fine e adesso l’edificio rischia la demolizione.

Un gruppo di architetti e attivisti ha attivato una petizione online per fermare i lavori e salvare l’Hotel du Lac. Al momento, a quanto dichiarato dal Comune di Tunisi, non sono ancora stati rilasciati i permessi per la demolizione. Nel frattempo il gruppo ha in progetto di far diventare l’architettura un bene Unesco e chiedere l’intervento diretto dello stesso Lucas.