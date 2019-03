Autista alla guida dopo un “goccetto”: a bordo 45 studenti in gita

Alla guida di un pullman con a bordo 45 studenti dopo aver bevuto “un goccetto al bar”.

Inutili le giustificazioni dell’autista agli agenti di polizia, che venerdì hanno intercettato e fermato tre pullman sull’autostrada A11, all’altezza di Pistoia. La centrale operativa della Polstrada era stata informata della sosta dei tre autisti al bar di un’area di servizio. I conducenti, sottoposti ad alcol test, hanno soffiato nell’etilometro e uno di loro è risultayo positivo, con un tasso di alcool nel sangue pari a 0.66 g/l. Un valore superiore a quello consentito anche per i normali automobilisti. L’uomo avrebbe provato a giustificarsi dicendo che aveva “bevuto appena un goccino”, ma i poliziotti sono stati inflessibili. La Polstrada ha ritirato la patente e multato l’autista per poi sostituirlo con un collega e permettere agli studenti di proseguire il viaggio.

I ragazzi, tutti studenti di un liceo in provincia di Caserta in gita scolastica, dopo un iniziale disorientamento hanno compreso che la Polizia Stradale era lì solo per consentire loro di proseguire il viaggio in sicurezza.