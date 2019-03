Roma, casa di cura abusiva: titolare denunciata per maltrattamenti

La titolare di una casa di cura abusiva è stata denunciata per maltrattamenti. La struttura, priva di autorizzazioni, sorgeva all’interno di un lussuoso resort a Grottaferrata, in provincia di Roma. Gli anziani vivevano in pessime condizioni.

Roma, casa di cura abusiva: titolare denunciata

All’interno della casa di cura abusiva, la guardia di finanza ha trovato cibi di pessima qualità e farmaci scaduti. Gli anziani vivevano in cattive condizioni igienico sanitarie e non c’erano infermieri abilitati ad occuparsi di loro. Ad aumentare l’orrore anche la salma di un 90enne. La casa di cura non ha esibito il certificato di morte dell’uomo.