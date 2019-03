Bandiera Verde 2019: San Vito Lo Capo città turistica a misura di bambino

San Vito Lo Capo è tra le località italiane insignite della Bandiera Verde 2019, riconoscimento assegnato alle città turistiche a misura di bambino da parte di un Comitato tecnico scientifico di pediatri. La cerimonia ufficiale di consegna del vessillo si svolgerà il 28 giugno, nel Comune di Praia a Mare (Cosenza) in Calabria.

Il premio

La Bandiera Verde dei pediatri è stata istituita nel 2008 su idea del professor Italo Farnetani, Ordinario di Pediatria presso la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta. La selezione dei Comuni comprende località italiane e spagnole. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro. I requisiti necessari per ottenere tale riconoscimento sono: la presenza di spiaggia con sabbia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che i piccoli possano andare in sicurezza in acqua, presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive).

“E’ un meritato riconoscimento alla bellezza della nostra spiaggia e del nostro mare e all’attenzione e cura che questa amministrazione rivolge alle risorse naturalistiche del territorio e ai suoi incantevoli paesaggi che vengono ogni anno sempre più apprezzati, soprattutto dalle famiglie – dice in una nota il sindaco Giuseppe Peraino -. In particolare, per i nostri figli, il mare significa divertimento e gioco e avere un luogo pulito e sicuro, con fondali bassi e acqua limpida, penso per noi genitori vuol dire avere tutto quanto serve per vivere una bella vacanza”.