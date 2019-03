Gas e luce, da aprile bollette meno care

Uno spiraglio per i consumatori. Dal primo aprile, sulla base dell’ultimo aggiornamento dell’Autorità per l’energia per i clienti in tutela, le tariffe di luce e gas diminuiranno.

Dopo i picchi raggiunti nel 2018, come già in parte registrato nei primi tre mesi del 2019, anche nel secondo trimestre dell’anno la famiglia tipo potrà contare su un calo delle bollette dell’elettricità dell’8,5% e del gas del 9,9%. Le riduzioni, spiega l’Autorità, sono legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia.