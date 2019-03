Masters 1000 Miami, Goffin elimina Cecchinato. Federer agli ottavi

Il feeling con il cemento continua a non scattare. Si è chiusa al terzo turno (ma anche alla prima partita) la corsa di Marco Cecchinato al Masters 1000 di Miami, dove l’azzurro è stato sconfitto in due set da David Goffin, di tutt’altra pasta sul veloce rispetto al palermitano. Per il Ceck, adesso, è il momento di ricaricare le pile e preparare la stagione sulla terra rossa, dove difende il grosso dei suoi punti nel ranking ATP.

La cambiale più pesante, per Cecchinato, è ovviamente quella del Roland Garros, che lo scorso anno lo aveva visto protagonista di un’inaspettata cavalcata fino alla semifinale persa con Dominic Thiem. Montecarlo, Roma, Madrid (senza dimenticare i 250 punti di Budapest) saranno tutti banchi di prova importanti.

Ancora in gioco, invece, Roger Federer, che ha faticato per un set prima di domare Filip Krajinovic, finalmente sulla buona strada per tornare ai suoi livelli migliori. Oggi lo svizzero se la vedrà con Daniil Medvedev, uscito vincitore dalla battaglia a colpi di ace con Reilly Opelka.

Nel torneo femminile, si ferma dopo undici vittorie consecutive Bibi Andreescu. La vincitrice di Indian Wells ha alzato bandiera bianca dopo poco più di un set contro Annett Kontaveit. Continua, invece, la lotta per il numero 1 del ranking WTA: ancora in corsa Kvitova e Halep, che potrebbero giocarsi il trono della classifica in finale.