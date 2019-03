Ballando con le stelle: tutti i nomi dei vip in gara

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con Le stelle, il celebre e amatissimo programma della storica conduttrice Milly Carlucci. La nuova edizione di Ballando con le Stelle tornerà in onda sabato 30 marzo. Per questa 14esima stagione la produzione ha deciso di non sostituire Sandro Mayer, scomparso mesi fa, con una presenza fissa a bordo campo. Ogni settimana si alterneranno giornalisti e opinionisti diversi. A fare da apripista sarà il giornalista del Tg1 Alberto Matano.

Ecco con chi balleranno i vip in gara

Ballando Con le Stelle 2019 vedrà in pista 12 differenti coppie, con qualche eccezione legata agli obblighi personali. È il caso di Suor Cristina: per vincolo, la religiosa non potrà ballare con un uomo e le saranno riservate esibizioni di gruppo coordinate dal maestro Stefano Oradei. A seguire, Manuela Arcuri sarà in coppia con Luca Favilla, Samuel Peron con la giornalista Marzia Roncacci, Raimondo Todaro con Nunzia De Girolamo, Anastasia Kuzmina con Angelo Russo, Antonio Razzi con Ornella Boccafoschi, Enrico Lo Verso con Samantha Togni, Ettore Bassi con Alessandra Tripoli; Lucrezia Lando con i fratelli portoricani Jonathan e Kevin Sampaio, Milena Vukotic con Simone Di Pasquale, Lasse Matberg con Sara Di Vaira, Daniel Osvaldo con Veera Kinnunen.