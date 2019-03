Era arrivato come traghettatore in un momento di crisi, con la squadra allo sbando nella gestione Mourinho. Adesso, Ole Gunnar Solskjaer è ufficialmente la guida del Manchester United anche per le prossime stagioni. Le prossime tre, per l’esattezza, visto il rinnovo fino al 2022 firmato dal norvegese, ex attaccante dei Red Devils a cavallo tra gli anni ’90 e 2000.

Da quando Solskjaer siede sulla panchina dello United, Pogba e compagni hanno iniziato a esprimere un calcio spettacolare, ritornando in corsa per il terzo posto e raggiungendo i quarti di finale di Champions League grazie alla serata perfetta di Parigi, rimontando il 2-0 subito a Old Trafford. Risultati che gli sono valsi la conferma da parte del board.