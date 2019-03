Asterix arriva in India: tradotti in hindi i primi 4 fascicoli

Astérix, il popolarissimo personaggio dei comics francese, è arrivato in India: tradotti i primi quattro fascicoli della serie nata 60 anni fa. “Ho impiegato sette anni per convincere l’editore Hachette a concedermi i diritti per la traduzione”, ha detto ieri sera Ajay Mago della Om Books International, presentando i primi quattro albi della serie in lingua hindi.

Il lancio del fumetto

Il lancio del fumetto ha avuto come cornice la sede dell’Ambasciata francese, alla presenza dell’Ambasciatore Alexandre Ziegler. “Abbiamo impiegato quattro anni a tradurli, ma per gli altri 33 album non sarà necessario altrettanto tempo”, ha detto Mago.

Gli ingredienti del fumetto, ambientato in un villaggio della Gallia, che intorno al 50 a.C., resiste da solo alla conquista dei Romani, “sono in perfetta sintonia con i gusti degli indiani: dalla pozione magica, che conferisce poteri speciali, agli aneddoti comici, alle canzoni, che abbiamo sostituite con motivi molto noti in India”, ha detto ancora l’editore. I quattro albi sono già in vendita su Amazon e su Flipkart.

Foto da Twitter