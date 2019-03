È Bolzano la città ideale e nella quale si vive meglio. Lo rivela la ricerca “Ben vivere: l’Avvenire dei territori” che verrà presentata a Firenze nel corso dell’incontro si chiamerà “Non solo Pil. Persone, felicità e futuro“. Le “spie” cui si è guardato sono qualità dei servizi alla persona, la possibilità di dar vita a nuove iniziative economiche, l’offerta formativa, la salvaguardia dell’ambiente, la capacità di accogliere e tutelare la vita nelle sue varie forme.

In testa alle città realmente ideali c’è Bolzano, seguita da Trento, Pordenone e Firenze. Al quinto posto Parma, al sesto Pisa. Milano tra le grandi città è l’unica che si piazza in ottima posizione al settimo posto, seguita da Bologna, Gorizia e Udine. Bene Modena, all’undicesimo posto, seguita da Ravenna e Prato. Tanti i centri medi che occupano ottime postazioni in questa speciale classifica. Roma si pone al quarantesimo posto, Torino è quarantaduesimo, Palermo al novantatreesimo.

Napoli è penultima, seguita solamente da Crotone. “Non ci interessa assegnare un qualche primato a uno o all’altro dei territori italiani”, commenta il direttore Tarquinio. “Ovviamente ci sarà anche una classifica, anzi tre, e accanto alle classifiche una spazio interattivo che consentirà a ciascuno di scoprire dove le sue specifiche attese hanno avvenire”.