Gomorra, le nuove puntate: le anticipazioni della quarta stagione

La quarta stagione di Gomorra è prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film e nasce da un’idea di Roberto Saviano , tratta dal suo omonimo best seller.

L’attesa per la quarta stagione di Gomorra è finita: da sabato 29 marzo, alle 21.15 su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno , andranno in onda i nuovi episodi della serie.

La serie ha lasciato tutti col fiato sospeso: la morte di Ciro ha aperto nuovi scenari tra le diverse fazioni che si contendono il controllo del territorio, e la lotta per il potere si riaccende in maniera più accesa che mai.

Gomorra 4, episodio 1

Il primo episodio riprende proprio da questo tragico evento: Napoli è sull’orlo di una guerra aperta e Genny (interpretato da Salvatore Esposito) prova con tutte le sue forze ad evitare che un nuovo, feroce, conflitto scuota la città. Per questo motivo decide di lasciare il suo regno a Patrizia (Cristiana Dell’Anna), permettendo così ai Levante di assumere una posizione di rilievo in questa scacchiera del potere. Questi ultimi sono legati familiarmente a Donna Imma, e il loro patriarca è Don Gerlando, che domina senza ostacoli le vaste e avvelenate campagne a nord di Napoli. In questo modo saranno scongiurate le ritorsioni dei fratelli Capaccio (‘O Diplomato, Andrea Di Maria. e ‘O Crezi. Carlo Caracciolo), furiosi con Gennaro, e non saranno tirati in mezzo controvoglia Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna). Per Gennaro è arrivato il momento di buttarsi la sua vecchia vita alle spalle.

Gomorra 4, episodio 2

Il secondo episodio, invece, prende il via dopo un anno dalla morte di Ciro: Genny è totalmente cambiato, nascondendo i tatuaggi, vestendosi in maniera più sobria ed esibendo una famiglia perfetta con la moglie Azzurra (Ivana Lotito) e il piccolo Pietro. I Savastano ora vivono in una bella villa di Posillipo e conducono una nuova e pacata vita. L’obiettivo è uno solo: garantire al proprio figlio un futuro migliore. Per questo motivo, Gennaro vuole portare avanti un grande progetto in maniera “pulita”. Operazione che, tuttavia, si rivelerà molto più difficile del previsto.