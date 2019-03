Serie tv in uscita ad aprile, diretta e streaming: il calendario

Tanti ritorni celebri e tante novità: il calendario delle serie tv è ricco di nuove uscite. Dall’attesissima Game of Thrones ad Empire, passando per Le Regole del Delitto Perfetto. Ecco la lista dei nuovi episodi disponibili ad Aprile su Sky e Netflix.

Lunedì, 1 Aprile

Blindspot 4: la nuova stagione su Premium Crime si compone di 22 nuovi episodi e sarà ambientata 18 mesi dopo gli eventi narrati negli ultimi episodi.

Cannon Busters : arriva su Netflix la serie animata tratta dai fumetti dell’americano LeSean Thomas, il quale ha lavorato anche alla celebre serie La Leggenda di Korra. La serie sarà composta da 12 episodi e seguirà le vicende di un gruppo di viaggiatori in una terra popolata da robot, droni, criminali ed imperatori.

Ultraman: Season 1 : sbarca sempre su Netflix, l’attesa nuova serie con al centro uno dei personaggi nipponici più longevi, Ultraman, in una veste inedita. La trama ruoterà intorno al figlio di Ultraman, il quale dovrà cercare di salvare il pianeta da una nuova minaccia.

Giovedì 4 Aprile

Empire 5: su Fox Life torna l’impero dell ‘hip-hop costruito dai Lyon.

Venerdì 5 Aprile

Chilling Adventures of Sabrina: Part 2: torna l’adorabile strega di Netflix, Sabrina con i nuovi episodi.

The Tick: Season 2: Su Amazon Prime Video la seconda stagione uno dei supereroi più improbabili della tv.

Lunedì 8 Aprile

Le Regole del Delitto Perfetto/How To Get Away With Murder 5: Nato dalla penna di Shonda Rhimes e Peter Nowak, Le Regole del Delitto Perfetto è un adrenalinico legal thriller che torna sul canale Fox.

Martedì 9 Aprile

The Bold Type Season 3: Fa il suo ritorno l’amata comedy ambientata nel mondo dell’editoria della Grande Mela. Confermate le tre protagoniste Katie Stevens (Faking It), Aisha Dee (Sweet/Vicious) e Meghann Fahy (One Life to Live).

Giovedì 11 Aprile

The Orville 2: torna su Fox serie sci-fi comedy creata da Seth MacFarlane.

Black Summer: Season 1: Sbarcherà su Netflix il prequel della serie Z Nation. Questa prima stagione sarà composta da 8 episodi e ruoterà intorno alla ricerca di una bambina durante l’apocalisse zombi. La protagonista sarà interpretata dalla super modella americana Jaime King, la quale aveva preso parte anche ad Hart of Dixie.

Domenica 14 Aprile

Game of Thrones: L’ottava ed ultima stagione dell’amatissima serie tornerà con i suoi ultimi 6 episodi. La messa in onda americana coincide con quella italian disponibile su Sky.

Giovedì 18 Aprile

Fosse/Verdon : La miniserie biografica su Fox Life è dedicata al rapporto tra il celebre coreografo Bob Fosse e la ballerina Gwen Verdon, interpretati rispettivamente dal premio Oscar Sam Rockwell e dalla pluricandidata Michelle Williams.

Venerdì 19 Aprile

Ramy: Una nuova comedy sbarcherà sulla piattaforma di streaming Hulu. Il protagonista è Ramy, un giovane musulmano, figlio di immigrati egiziani, che si troverà diviso tra la sua comunità e quella dei millenials del New Jersey.

Bosch: Season 5 : Torna su Amazon Prime Video, il procedurale poliziesco tratto dai romanzi di Michael Connelly con protagonista Titus Welliver.

Samantha! : Sempre su Netflix torna con la seconda stagione la comedy brasiliana con al centro una vecchia baby star che cerca in tutti i modi di tornare alla ribalta.

Venerdì 26 Aprile

Chambers: Farà il suo debutto su Netflix una nuova serie sul soprannaturale che ruoterà attorno ad una ragazza sopravvissuta ad un infarto ed ai misteri legati al nuovo cuore che le batte in petto e al suo donatore. Tra i protagonisti di questo nuovo intrigante show c’è anche Uma Thurman.

The Protector: Season 2, Netflix: A pochi mesi dalla prima stagione arriva anche la seconda del drama fantasy turco.

Martedì 30 Aprile

911: La seconda stagione della serie arriva su Fox e racconta le storie di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, sia sul lavoro che nella vita privata.