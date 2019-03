Marc Marquez c’è, e batte un colpo. Nel secondo GP stagionale, a Rio Hondo in Argentina, lo spagnolo ha portato a casa il suo primo successo del 2019. Una vittoria mai in discussione quella del campione del mondo in carica, che ha portato a casa la gara davanti a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, protagonisti di un grande duello per la piazza d’onore.

Continua invece il momento negativo per Jorge Lorenzo, che ha chiuso al quattordicesimo posto la sua seconda gara alla guida della nuova Honda Hrc. Marquez, adesso, conduce la classifica del mondiale Moto GP davanti a Dovizioso, vincitore del primo gran premio.