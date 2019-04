Alimentazione, miti da sfatare: ecco i 5 falsi cibi light

Light, leggero, senza zucchero, 30% di grassi in meno… Non sempre ciò che crediamo essere a basso contenuto calorico lo è davvero.

Gallette di riso

Non è pane, dunque perfetto nelle diete. Sbagliato, 100 grammi di gallette di riso infatti forniscono 400 calorie mentre un panino solo 270. Come se non bastasse poi queste hanno un indice glicemico altissimo, caratterizzato da un potere saziante dalla breve durata. Quindi a poche ore di distanza dalla fine del pasto il rischio è di avere di nuovo fame, come prima.

Frullati e smoothie

Anche i frullati possono diventare delle vere e proprie bombe caloriche degne (addirittura) di ben 4 gelati. Tutto dipende non solo dai tipi di frutta che vengono utilizzati, ma anche dall’aggiunta o meno di alcuni ingredienti che possono rendere più succosa la ricetta (latte e zucchero tra tutti) e dalla quantità di frutta utilizzata. Il trucco migliore è quello di appoggiare prima tutti gli ingredienti su un piatto e calcolare numericamente quanta frutta, latte o zucchero si sta per ingerire.

Barrette energetiche

Sono spesso considerate ‘miracolose’ per perdere velocemente peso, venendo utilizzate come sostitutive dei pasti con la ferma convinzione che siano leggere e ricche di tutte quelle sostanze di cui ha bisogno il tuo corpo. Le barrette proteiche sono un vero concentrato di zuccheri aggiunti e grassi saturi, al punto da essere poco meno caloriche dei classici snack a base di cioccolato, mou e caramello. Meglio preferire un quadratino di cioccolato nero fondente.

Alimenti ‘senza grassi’

In questo caso bisogna fare molta attenzione alle parole, poiché possono fare realmente la differenza. Dire infatti che un alimento è ‘senza grassi’ non significa affatto che questo sia anche privo di calorie o salutare. Quindi è importante controllare sempre la lista degli ingredienti e le sue calorie.

Muesli

Il mix di cereali e frutta secca è letale per il girovita, soprattutto viste le modalità di cottura di noci, nocciole e mandorle: affogate nell’olio, ricoperte di zucchero e poi infornate. Una porzione di muesli ha lestesse calorie di ben 5 porzioni di fiocchi di mais.