Serie tv pirata: ecco le più scaricate

Scaricare illegalmente un episodio qualsiasi della propria serie preferita, oltre a comportare una violazione del copyright, può costituire un serio rischio per la sicurezza dei dispositivi e quindi dei dati personali.

Lo studio del Kaspersky Lab

È quanto emerge da uno studio effettuato dal Kaspersky Lab secondo cui le versioni pirata di popolari serie TV costituiscono il veicolo preferito dai cybercriminali per diffondere malware.

La ricerca, che prende il nome di “Game of Threats”, ha evidenziato una vera e propria classifica delle serie TV più colpite dal fenomeno: al primo posto si colloca Il Trono di Spade, seguita da The Walking Dead e Arrow.

I dati sul fenomeno

Nel 2018 circa il 17% degli utenti che hanno effettuato il download da siti illegali de Il Trono di Spade, pari a 20.934, sono stati infettati. A questi vanno sommati 18.794 utenti colpiti per TWD e 12.163 per Arrow. I criminali del web si sono concentrati in particolar modo sul primo e sull’ultimo episodio di ogni show: con GOT, ad esempio, è molto più facile essere attaccati da malware scaricando l’episodio “L’inverno sta arrivando” che apre il primo capitolo della famosa saga afferma Kaspersky.

Si tratta di un attacco diretto e del quale l’utente si accorge troppo tardi. I cosiddetti portali “torrent tracker” che contengono i file delle serie TV potrebbero inviare sul PC, anziché un vero e proprio file video, un malware giocando sul nome.

Tra i consigli per non risultare una vittima di attività informatiche malevole: porre attenzione all’estensione dei file scaricati, non cliccare su link sospetti, verificare l’autenticità dei siti web, utilizzare un antimalware e chiaramente rivolgersi solo ai servizi legittimi.