Chicago ha un nuovo sindaco: è Lori Lightfoot, gay e afroamericana

Il progetto del neo sindaco

Ma Lori Lightfoot, presentatasi come il volto nuovo di Chicago, in campagna elettorale ha relativizzato il suo orientamento sessuale e le sue origini per concentrarsi sulla lotta alla corruzione e l’aiuto alle famiglie a basso reddito e alla classe media, secondo lei finora ignorate dalla politica di Chicago.

La sfida di Chicago

Lori Lightfoot succederà a maggio a Rahm Emanuel alla guida della città dell’Illinois. Il compito non sarà semplice: Chicago è schiacciata da un debito pensionistico di 28 miliardi dollari, una popolazione in calo e un tasso di omicidi che supera quello di New York e Los Angeles. Un trionfo politico ma anche simbolico, che la affianca a Pete Buttigieg, primo cittadino di South Bend dichiaratamente omosessuale ora candidato alla Casa Bianca.