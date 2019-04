In scena la sfida delle colombe artigianali nel contest “Dolce Pasqua” 2019. La competizione più autorevole d’Italia sui lievitati pasquali artigianali sa di profumi e dolci sapori. La cerimonia ufficiale di premiazione è prevista sabato 6 aprile a Roma, al Centro Congressi Cavour.

Contest Dolce Pasqua 2019, la sfida della colombe artigianali

Sono state ventuno le pasticcerie e le aziende artigianali in gara. Solo due, però, i vincitori nelle due sezioni in gara. Per la categoria ‘colomba tradizionale’ si è aggiudicato il premio lo chef Alessandro Marigliano di Marigliano di San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Per la categoria ‘colomba innovativa’, invece, il podio è andato alla Pasticceria Mascolo di Visciano (Napoli) con il M° Giuseppe Mascolo. Inoltre, alla Pasticceria Gallucci di Nola (Napoli) con il suo Pastry Chef Gennaro Langellotti è andato il Premio al miglior packaging.

Una difficile selezione quella del 29 marzo. Una giuria specializzata si è riunita a Roma presso la scuola di cucina One Day Chef, per scegliere i concorrenti. La cerimonia ufficiale di premiazione, invece, è prevista sabato 6 aprile a Roma, al Centro Congressi Cavour.

Il contest è riservato alle pasticcerie e ai laboratori artigianali che producono Colombe utilizzando il lievito madre e senza l’utilizzo di emulsionanti. L’organizzazione è della Gold Event Organization, ente organizzatore della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro.