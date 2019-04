C’è anche Roger Federer nell’entry list pubblicata dagli Internazionali BNL d’Italia, lo storico Masters 1000 sulla terra rossa di Roma. La presenza dello svizzero è di fatto un passaggio obbligato, essendo il torneo romano (sulla carta) obbligatorio per i giocatori ATP, ma sulla sua effettiva partecipazione non ci sono certezze.

Federer, infatti, ha per il momento confermato la sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid, la settimana precedente gli Internazionali. Qualora dovesse avere buone sensazioni, o arrivare fino in fondo, sembra altamente improbabile una sua presenza a Roma. Se, al contrario, i primi match sul rosso dopo tre anni richiedessero una maggiore preparazione in vista del Roland Garros, ecco che Re Roger potrebbe tornare nella Capitale.

Una decisione attesa con grande trepidazione dai fan italiani, che vorrebbero vedere dal vivo lo svizzero per un’ultima volta prima del ritiro. Federer, nelle sue partecipazioni agli Internazionali, non è mai riuscito a vincere, perdendo quattro volte in finale.

Già confermata, invece, la presenza di tutti gli altri big del circuito, dal campione uscente (e 8 volte vincitore) Rafa Nadal al numero 1 del ranking ATP Novak Djokovic, passando per il beniamino del Foro Italico nelle ultime due edizioni Sascha Zverev, vincitore nel 2017 e finalista un anno fa. Già nel main draw Fognini e Cecchinato, mentre Seppi attende qualche ritiro per inserirsi. Per gli altri azzurri sarà necessaria una wild card.