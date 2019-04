Palermo, ‘settimana della disabilità’: cinque giorni dedicati ai diversamente abili

Una cinque giorni dedicata ai diversamente abili a Palermo.

Da giorno 8 a giorno 12 aprile, Palazzo Ziino a Palermo accoglie “La settimana della disabilità:dalla tela alla cura“.

Lavorare con il colore, utilizzando diverse tecniche, può aiutare a prendersi cura di quel disagio, offrendo una possibilità d’aiuto a persone con difficoltà di tipo emotivo, esistenziale e con disordine psichico in genere.

Tre le tavole rotonde monotematiche: partendo da alcune tele raffiguranti la donna verrà trattato il tema del femminicidio; dalle rappresentazioni di Don Pino Puglisi verrà analizzato il tema della legalita’ inteso come rispetto del diversamente abile in una logica d’ inclusione e nella prospettiva dell’ accoglienza e infine dalle immagini raffiguranti i luoghi di Palermo verrà analizzato il tema della psicomotricita’ visiva come cura riabilitativa del diversamente abile. Le tele del maestro Lo Iacono rimarranno esposte da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2019 e potranno essere visitate tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30

L’associazione ‘Unalottaxlavita onlus’

L’associazione unalottaxlavita onlus è sempre più presente a Palermo, in continua crescita nei rapporti istituzionali nazionali, regionali e comunali, oggi vanta nel proprio direttivo, poiché fortemente determinati nel fare rete, anche presidenti di altre organizzazioni operanti sul territorio. Presente in ben diciotto regioni su venticinque, ha sede legale in Calabria e segreteria operativa in Sicilia. L’associazione si occupa di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.

La settimana della disabilità

Lunedì 8 aprile ore 16,30 sarà il momento della conferenza stampa di apertura. A moderare l’incontro sarà l’Avv. Antonella Giotti, aprirà i lavori dal tavolo della presidenza il Presidente Nazionale di unalottaxlavita onlus Gabriele Montera.

È prevista per le ore 18.00 l’inaugurazione della manifestazione con apertura buffet, ad intermezzo si avvicenderanno alcuni momenti musicali alternati da altri momenti culturali legati alla recitazione di poesie per tramite delle poetesse Maria Concetta Ucciardi, Rosa Maria Chiarello e Rosanna Badalamenti.

La chiusura è prevista per venerdì 12 aprile alle ore 16.30

Una sfilata di moda baby realizzata da bambini disabili sarà presenta Alex Borghini. Sono previsti vari interventi di ringraziamento.