I terrapiattisti d’Italia a Palermo per il loro primo raduno. L’appuntamento è il 12 maggio 2019 all’hotel Garibaldi, in via Emerico Amari. Dall’assenza della curvatura terrestre, all’orbita del sole sulla terra piatta, tutti gli argomenti della loro teoria saranno esposti durante il convegno dal titolo: “Terra piatta – tutta la verità”.

L’incontro avrà inizio alle 9 e si protrarrà fino alle 19. Per partecipare è necessario prenotare contattando uno dei relatori, Agostino Favari. La quota di partecipazione è di 20 euro.

Terrapiattisti a Palermo, a maggio il primo raduno

“È tempo – afferma Favari – che le verità fondamentali si diffondano. Tutto ciò che sembra assurdo ma risulta dimostrabile deve venire alla luce del sole affinché ci si possa dirigere insieme verso il miglioramento del mondo in cui viviamo, e questo infondo lo vogliono tutti, sia le persone comuni che le persone di potere.

Il mio invito è di collaborare il più possibile per raggiungere questo tanto desiderato mondo di felicità cui tutti aspiriamo e che la vita che abbiamo fin qui condotto non ci ha dato”.

Terrapiattisi a Palermo, il programma

I relatori del convegno sono Albino Galuppini, Calogero Greco, Agostino Favari, Karin Keim, Morena Morlini, Raffaello Barrella. Durante l’intera giornata di incontro, ognuno di loro approfondirà tre tematiche, per un totale di dodici argomenti a favore della tesi terrapiattista.

Si parte con Favari che affronterà la parte più pragmatica. Favari parlerà anche di “iperproteinosi e malattie”. Seguirà Galuppini con un’introduzione all’astronomia “zetetica”, fino allo sciorinamento di 50 anni di inganni sui siamo stati sottoposti.

Poi ancora Greco con la “free energy” di Viktor Schauberger e la “laocrazia”, come sarebbe da intendere la democrazia. Chiuderà i lavori Morlini con una riflessione sul rifiuto dell’informazione e della verità sui pianeti.

Ecco la locandina dell’evento.