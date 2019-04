Nuove opportunità di lavoro. Aldi, multinazionale tedesca leader nel settore della grande distribuzione, assume laureati e diplomati. L’azienda è alla ricerca di nuovo personale. I profili richiesti sono addetti vendita, assistenti vari reparti, manager, addetti contabilità. E non solo. Aldi cerca anche tante altre figure diplomate e laureate, proattive, flessibili e responsabili da assumere presso i propri punti vendita in Italia.

Aldi assume laureati e diplomati: ecco il nuovo piano

Il gruppo Aldi crede fortemente nel valore delle persone. Per questo motivo, infatti, sostiene la loro crescita professionale e personale attraverso una formazione specifica e un percorso strutturato e su misura. I collaboratori sono considerati il cuore pulsante dell’azienda i quali, lavorando insieme in modo efficiente e organizzato, creano risultati importanti contribuendo al mantenimento di un’identità collettiva solida e forte.

Aldi, gruppo nato in Germania nel 1913, inizia il suo ampliamento all’estero nel 1961 dopo la nascita di due realtà distinte, Aldi Nord e Aldi Sud. Sviluppa così una nuova formula commerciale con l’obiettivo di offrire ai clienti un assortimento selezionato a prezzi imbattibili.

Oggi è presente in 4 continenti con circa 6.000 punti vendita collocati in 11 Paesi e anche in Italia, dove solo nel 2018 ha aperto oltre 45 nuovi supermercati, è ormai diventata una multinazionale solida ed in forte espansione.