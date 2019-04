La Alan Kurdi diretta a Lampedusa, Salvini: “Diffida dallʼentrare in acque italiane”

Si sta dirigendo a Lampedusa la Alan Kurdi, nave di Sea-Eye con a bordo 64 migranti soccorsi. Dopo essersi diretta a nord, da qualche ora la nave ha puntato il timone verso ovest e si trova a circa 30 miglia dall’isola. La Alan Kurdi avrebbe chiesto al centro di coordinamento marittimo italiano l’indicazione del porto sicuro.

La comunicazione al governo tedesco

Intervenuto il vicepremier Matteo Salvini: “Diffidiamo la nave dall’entrare in acque italiane. Altre vite messe a rischio da una Ong straniera, partita da acque libiche in direzione Italia. Il nostro governo ha scritto al governo tedesco perchè si faccia carico del problema e dal Viminale abbiamo diffidato la nave dall’entrare nelle acque italiane”.

Il tweet della Ong

La Alan Kurdi cerca un porto sicuro per 64 persone. Piove e il vento sta aumentando di intensità. Il capitano ha deciso di portare tutte le persone sottocoperta”. E’ quanto si legge in un tweet pomeridiano della Ong Sea-Eye. “Siamo in stretto contatto con il ministero degli Esteri tedesco e speriamo in una soluzione rapida”, prosegue ancora la Ong.