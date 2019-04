Raffaella Carrà torna in prima serata: ‘A raccontare comincia tu’, le anticipazioni

Torna in tv in prima serata Raffaella Carrà, con il nuovo programma ‘A raccontare comincia tu’.

Da giovedì 4 aprile, su Rai3 per sei puntate, la Carrà intervisterà in modo intimo e con grande complicità personaggi famosi del mondo del cinema, della musica, dello sport e dello spettacolo. Il programma è basato sul format spagnolo Mi casa es la tuya (condotto su Telecinco dal cantante Bertín Osborne)

Ospite della prima puntata sarà Fiorello: lo showman siciliano si racconterà lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, nell’intimità di un luogo a lui caro, tra ricordi e curiosi aneddoti del passato.

Nella seconda puntata, l’ospite sarà Sophia Loren e a seguire Maria De Filippi, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti e Paolo Sorrentino. Stando a quanto trapelato ma mai confermato, erano previste altre tre ospitate poi saltate per motivi ignoti: quelle a Laura Pausini, al premier Giuseppe Conte e al presidente della Banca centrale europea Mario Draghi. Regia e direzione artistica non potevano che essere di Sergio Iapino, suo ex grande amore e compagno di mille avventure professionali.