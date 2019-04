In una villetta senza luce né acqua, con i bagni fuori uso. All’indomani dello sgombero del campo rom, i 14 nomadi sono stati trasferiti in un bene confiscato alla mafia in via Messina Montagne a Palermo.

“Giovanni” , uno dei rom intervistato nel video, parla a nome del suo gruppo, e chiede scusa al vicinato per aver dato fuoco ai rifiuti trovati accatastati.

Ecco la video intervista.

Servizio di Marcella Chirchio.