Il questore Pierluigi D’Angelo ha deciso di andare fino in fondo sulla vicenda degli ululati a Moise Kean nella sfida tra Cagliari e Juventus. La Digos si è messa al lavoro per esaminare i filmati della partita della Sardegna Arena, per identificare il momento di avvio dei fischi nei confronti dell’attaccante bianconero.

Nell’indagine si sta tentando anche di capire la genesi di altri momenti di tensione, dal lancio di fumogeni allo scontro fallito fra due gruppi di ultrà. Le indagini della Questura stanno tentando di verificare anche se c’è una relazione fra i vari momenti di una giornata poco felice per il calcio italiano.

Kean, in questi giorni, ha ricevuto moltissimi messaggi di sostegno da compagni e colleghi stranieri. Su tutti Raheem Sterling, che ha attaccato Bonucci per i commenti postpartita. Tanto sostegno, molto apprezzato.